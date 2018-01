Petrobras bate recorde com lucro de R$ 17,795 bilhões A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 17,795 bilhões em 2003, com aumento de 120% em relação ao ano anterior. Trata-se de lucro recorde da companhia. A receita líquida operacional ficou em R$ 95,743 bilhões, com crescimento de 38%, e o lucro operacional subiu 104%, totalizando R$ 27,533 bilhões.