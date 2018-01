Petrobras bate recorde de exportação em novembro A Petrobras bateu novo recorde de exportação de petróleo nacional em novembro, atingindo o volume de 484 mil barris diários e totalizando 14,5 milhões de barris no mês, informou a estatal em comunicado na quarta-feira. O recorde supera a marca anterior, alcançada em outubro, de 31 mil barris por dia (bpd), e significa uma receita de 740 milhões de dólares que serão contabilizados nos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007. Em outubro, a receita havia sido de 700 milhões de dólares. A empresa já revisou para baixo a estimativa feita no início do ano de arrecadação de 3 bilhões de dólares com exportações em 2006, mas não estipulou nova meta. "O volume recorde corresponde a cerca de 259 mil barris do campo de Marlim, 88 mil de Albacora Leste, 56 mil de Roncador, 16 mil de Bijupirá, e 65 mil de Marlim P-37", informou a estatal no comunicado. Os vários tipos de petróleo foram exportados para as regiões do Golfo Americano, Costa Oeste dos Estados Unidos, Caribe, América do Sul, Europa, Índia, Coréia e China.