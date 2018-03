Petrobras bate recorde de processamento em 2006 A Petrobras bateu recorde de processamento de carga média de petróleo nas refinarias do País em 2006. Segundo nota divulgada pela estatal, foram processados 1,784 milhão de barris de petróleo por dia (bpd), um acréscimo de 1,5% sobre o processado em 2005. A Petrobras vê no aumento reflexo da confiabilidade operacional das unidades de produção (refino e transporte); da gestão da cadeia de suprimento; da plena utilização das unidades de conversão, resultante da alta capacitação no refino de petróleos nacionais; e do contínuo desenvolvimento de novos mercados e soluções para a exportação de excedentes de petróleos e derivados.