Petrobrás bate recorde de produção

A produção de petróleo da Petrobrás no Brasil cresceu 2,5% em janeiro ante dezembro, atingindo a 1,923 milhão de barris por dia, informou a estatal. O volume ficou 3,7% acima da média diária de 2008, de 1,854 milhão de barris, e representa um recorde. O crescimento na produção foi atribuído ao início das operações na plataforma P-53, que opera no campo de Marlim Leste e tem capacidade para produzir 180 mil barris por dia. Também contribuiu para o resultado a entrada em produção da plataforma P-51, no campo de Marlim Sul, que também tem capacidade de produção de 180 mil barris por dia.