Petrobras bate recorde de produção de petróleo A Petrobras informou na noite desta quinta-feira que bateu novo recorde de produção mensal de petróleo no Brasil em fevereiro, com a média de 1,597 milhão de barris por dia. A marca anterior, de 1,556 milhão de barris diários, foi atingida em janeiro. O aumento é de cerca de 3%, ou 41 mil barris por dia. Do total produzido em fevereiro, 1,304 milhão de barris por dia são da Bacia de Campos (RJ), que também registrou um novo recorde mensal de produção de petróleo. Segundo a estatal, um dos principais fatores que contribuíram para o recorde de produção no Brasil em fevereiro foi a entrada em operação do FPSO-BRASIL, no campo de Roncador, em dezembro de 2002. "Atualmente são quatro os poços interligados a esse sistema, produzindo, desde o dia 19 de fevereiro, um volume de 64 mil barris por dia", disse a empresa. A Petrobras também cita a eficiência operacional na Bacia de Campos, com destaque para a plataforma P-40 (Marlim Sul). Essa unidade alcançou no mês passado um volume diário de produção de 155 mil barris. Também foi citada a produção na área terrestre do Espírito Santo que, em 16 de fevereiro, alcançou a produção recorde de 30 mil barris.