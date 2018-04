Petrobras bate recorde de produção diária A Petrobras ultrapassou a marca recorde de 1,6 milhão de barris de petróleo produzidos por dia. Contando com a produção de gás natural, a estatal chegou a extrair 1,9 milhão de barris de óleo equivalente no dia 12, quando atingiu o pico do mês de maio. De acordo com o diretor de exploração e produção da empresa, José Coutinho Barbosa, o recorde foi proporcionado pela entrada em operação de novos poços produtores nos campos de Albacora, Marlim e Marlim Sul, na Bacia de Campos. Os três campos produziram, sozinhos, 928 mil barris por dia - a produção da Bacia de Campos foi superior a 1,3 milhão de barris diários. A meta da companhia para este ano é produzir uma média de 1,49 milhão de barris de petróleo por dia, contra 1,37 milhão produzidos no ano passado. No mês passado, a empresa produziu, em média, 1,51 milhão de barris por dia. A queda na média anual será provocada por paradas programadas para manutenção em plataformas, disse o executivo, que espera uma boa performance na descoberta de novas reservas este ano. "Estamos perfurando muitos poços para delimitar descobertas feitas no passado", disse.