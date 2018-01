Petrobras bate recorde de produção diária A Petrobras informa que ontem, dia 30 de março, registrou uma produção diária recorde de petróleo no Brasil de 1.650.947 barris, superando a marca anterior, de 1.640.509 barris, obtida em 14 de março de 2003. Segundo comunicado da empresa, a relevância deste recorde é verificada quando comparado com a produção média de petróleo no Brasil no quarto trimestre de 2004, de 1.510.530 barris - o recorde representa um acréscimo de 9,3%. Quando comparado com média do ano de 2004, esta marca representa um acréscimo de 10,5%.