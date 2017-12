Petrobrás bate recorde de produção em fevereiro A Petrobrás informou hoje que bateu, em fevereiro, novo recorde mensal na produção nacional de petróleo, atingindo a média de 1,758 milhão de barris por dia. O recorde anterior, registrado em junho de 2005, foi de 1,755 milhão de barris por dia. Segundo nota distribuída pela empresa, o aumento da produção no mês passado foi obtido sem nenhuma nova plataforma em operação, refletindo apenas o bom desempenho das instalações existentes. O texto usa como exemplo a plataforma P-43, do campo de Barracuda, que entrou em operação no final de 2004. A unidade foi projetada para produzir 150 mil barris de petróleo por dia, mas atingiu a média diária de 178 mil barris no mês passado, graças à "melhorias operacionais introduzidas depois de sua instalação". Sozinha, a P-43 é responsável por mais de 10% da produção nacional de petróleo. A embarcação faz parte do projeto Barracuda e Caratinga, que conta com outra plataforma de mesmo porte, instalada em meados de 2005. As duas unidades foram as principais responsáveis pelo incremento da produção no ano passado, quando a Petrobrás obteve, pela primeira vez em sua história, um superávit em volume em sua balança comercial, exportando 58 mil barris por dia a mais do que importou. O volume produzido em fevereiro é 15% superior aos 1,524 milhão de barris por dia registrados no mesmo mês do ano passado.