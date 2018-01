Petrobras bate recorde diário de produção A Petrobras registrou hoje novo recorde de produção. Segundo divulgou na tarde desta terça-feira, a produção atingiu 1,857 milhão de barris, cerca de 23 mil barris a mais do que o recorde anterior obtido em 23 de junho (1,835 milhão de barris). O volume é 5,8% superior ao último recorde mensal de produção obtido em junho de 2005 (1,755 milhão de barris por dia), 10,7% maior que a média de 2005, obtida até novembro (1,678 milhão de barris por dia), e 24,4% acima da produção média de 2004 (1,493 milhão de barris por dia). Este é o 11º recorde diário de produção obtido em 2005. Assim como os anteriores, este foi um resultado obtido graças à crescente recuperação dos campos localizados nas áreas maduras das regiões Norte e Nordeste e do Espírito Santo e do desempenho operacional de todas as plataformas da Bacia de Campos, em particular das recém-instaladas P-43, no campo de Barracuda, e P-48, no campo de Caratinga. O recorde também é conseqüência do Programa de Revitalização de Campos com Alto Grau de Explotação (RECAGE), que visa justamente minimizar o declínio de produção dos campos maduros da Petrobras. Este volume deve crescer ainda mais no primeiro trimestre de 2006, com a instalação da P-50. A meta para 2005 é de produção média diária de 1,7 milhão de barris por dia, e para 2006, de 1,9 milhão.