Petrobras bate recorde e produz 2,288 milhões de barris Marcando outro recorde na história da companhia, a produção média total de petróleo e gás natural da Petrobras, no Brasil e no exterior, atingiu 2,288 milhões de barris em fevereiro, segundo nota divulgada nesta segunda-feira pela estatal. Esse volume representa aumento de 12% em relação ao registrado em fevereiro de 2005 e 1% acima do observado em janeiro, ainda segundo informações da companhia. A produção no mercado interno chegou a 2.030.854 barris de óleo equivalente (boe), volume 13,7% superior ao de fevereiro de 2005 e 1% maior que o do mês passado. No exterior, a produção total da companhia (petróleo, líquido de gás natural (LGN) e gás) foi de 257.842 boe diários, indicando crescimento de 2,2% sobre a registrada no mês anterior, devido ao aumento de produção na Bolívia.