Petrobras, BB e Bradesco são melhores empresas da AL, diz Forbes Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela revista Forbes coloca Petrobras, Banco do Brasil e Bradesco na posição de melhores empresas da América Latina. Elas estão na lista das 2 mil melhores empresas do mundo, que foram analisadas com base em uma planilha que avalia o comportamento em vendas, lucros, ativos e capitalização na bolsa. A Petrobras ficou em 51º lugar, o Banco do Brasil em 176º e, o Bradesco, em 187º. O primeiro lugar no ranking é do grupo financeiro Citigroup, terceiro colocado em lucros e ativos e quarto maior valor de mercado. Atrás dele vêm General Electric, Bank of America e a seguradora AIG, todos também dos EUA, e o banco britânico HSBC. A Exxon Mobil, maior empresa do mundo em lucros e valor de mercado, ocupa somente o sexto lugar no ranking, já que na classificação por volume de ativos está em 78º. Empresas da América Latina incluídas no ranking Forbes Posição 2006 Posição 2005 Empresa País 51 88 Petrobras Brasil 176 256 Banco do Brasil Brasil 187 -- Bradesco Brasil 243 361 Cemex México 300 453 América Telecom México 305 361 Vale do Rio Doce Brasil 375 -- Itaúsa Brasil 388 601 Unibanco Group Brasil 411 422 Carso Global Telecom México 504 807 Eletrobrás Brasil 670 809 Femsa México 777 1.171 Grupo Carso México 806 1.515 Grupo México México 844 1.064 Usiminas Brasil 857 1.049 CSN Brasil 872 1.130 Banorte México 876 1.090 Tele Norte Leste Brasil 893 895 Grupo Modelo México 895 926 Antarchile Chile 939 976 Grupo Televisa México Este texto foi atualizado às 16h45.