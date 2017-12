Petrobras: busca de informações supera aplicações Optantes do FGTS procuraram os bancos ontem mais para obter informações sobre o uso do saldo das contas na compra das ações da Petrobras do que para fazer a aplicação. Além disso, havia gerentes que não estavam preparados para atender o público. Numa agência do Bradesco, a gerente só lembrou que "havia alguma coisa sobre isso numa circular que chegou hoje (ontem) cedo" ao ser questionada por um cliente. Segundo Marcelo Silva, diretor-técnico de Investimento do banco, o movimento foi acima das expectativas, tanto de aplicações como de pedidos de informações. No Banco do Brasil, Banespa, HSBC, BancoCidade e Santander houve muita procura por informações com a realização de algumas operações. O mesmo ocorreu no Unibanco, onde, foi alto o nível de interesse. No Banespa, o valor médio aplicado foi R$ 5 mil. No Santander, a falta de apresentação do extrato impediu algumas aplicações e a captação foi de R$ 20 mil.