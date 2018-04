Petrobras cede e fecha acordo com governo boliviano Depois de uma maratona de negociações a três horas de vencer o prazo dado pela Bolívia, a Petrobras fechou no final da noite de sábado o acordo em que se submete às condições impostas pelo governo Evo Morales no Decreto de Nacionalização dos Hidrocarbonetos, lançado em 1º de maio. As bases do acordo só seriam divulgados durante a madrugada, mas o fundamental será a transformação da companhia brasileira, até hoje uma operadora de grandes campos de petróleo e gás e de refinarias, numa prestadora de serviços. O acordo refere-se apenas às concessões dos campos produtores. No Rio, a Petrobrás informou que o impasse envolvendo as duas refinarias que operam no país será discutido depois. A Bolívia quer retomar o controle do setor de refino, mas precisa acertar com a estatal brasileira uma indenização. Há um mês, o governo boliviano baixou uma resolução ministerial em que confiscava a comercialização dos derivados das duas unidades da Petrobras. Especialistas afirmam que a situação impõe imenso retrocesso para a Petrobras. Ainda assim, a Petrobrás deve ser obrigada a voltar a investir na Bolívia após a assinatura do novo contrato de exploração e produção no país. O governo boliviano já afirmou que quer os investimentos de volta. "Segurança jurídica" O presidente da Bolívia, Evo Morales, prometeu respeito e segurança jurídica às dez multinacionais petrolíferas, incluindo a Petrobras, que assinaram novos contratos em cumprimento ao decreto de nacionalização de hidrocarbonetos. "Vai ser respeitado o que sempre pediram, a segurança jurídica", disse, acrescentando que "jamais vamos violar estes contratos transparentes". As declarações foram feitas durante discurso pronunciado ao término do ato no qual a Petrobras e outras sete petrolíferas assinaram os contratos de operação. A assinatura dos oito novos contratos aconteceu minutos após a meia-noite de sábado (horário local), quando terminou o prazo estipulado no decreto de nacionalização de hidrocarbonetos, emitido em maio. No auditório principal do Palácio de Comunicações da sede do governo boliviano representantes da Petrobras disseram que o acordo firmado com as autoridades bolivianas inclui apenas as tarefas de prospecção e exploração, mas não as de refinarias ou relativas ao preço do gás.