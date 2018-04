Petrobras ´clonará´ plataforma de petróleo P-51 A Petrobras confirmou o cancelamento das licitações para a construção das plataformas de petróleo P-55 e P-57, devido aos "preços excessivos" pedidos pelos concorrentes. As duas unidades teriam capacidade para produzir 360 mil barris de petróleo por dia, a partir de 2009, segundo o projeto original. Em contrapartida, a companhia anunciou negociações para antecipar a plataforma P-56, de 180 mil barris por dia, que terá projeto idêntico ao da P-51, hoje em construção no estaleiro Keppel Fels, em Angra dos Reis. A "clonagem" do projeto da P-51 foi a alternativa encontrada para evitar uma nova licitação para a construção da P-56, destinada ao campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos. "Em todos os projetos sempre avaliamos a possibilidade de replicar uma unidade existente, porque isso dá um ganho em vários aspectos: prazo de contratação, curva de aprendizado, além, é claro, da economicidade do projeto", disse o diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Por uma brecha na legislação, a Petrobras pode contratar sem realizar licitação uma plataforma que seja idêntica a algum projeto já existente. A empresa admite, porém, que terá de rever os custos usados como modelo para a P-51, devido à alta nos preços dos insumos, notadamente, o aço. Segundo estimativas do mercado, o contrato deve ficar em torno de US$ 1,2 bilhão e poderá ter o prazo de contratação reduzido de uma ano para até três meses. "Cópia" A "clonagem" da plataforma foi aprovada pela diretoria da Petrobras em meados de março, conforme antecipou o Estado, já com o objetivo de driblar possíveis problemas na encomenda da P-55 e da P-57. A P-51 foi a primeira plataforma a ser integralmente construída no Brasil. Parte das obras de seu casco foram feitas nas instalações da Nuclep, em Itaguaí, e parte no estaleiro da Keppel. No total, o valor da P-51 foi de US$ 650 milhões, além de cerca de US$ 300 milhões relativos aos módulos e ajustes no projeto. Em nota oficial, a Petrobras informou que está desenvolvendo novas estratégias para a contratação da P-55 e da P-57, com o objetivo de conseguir melhores preços. "As especificações técnicas estão sendo revisadas e quando estiverem prontas será estabelecida uma nova concorrência para a sua construção, mantidas as políticas de maximização de utilização do mercado nacional, dentro dos critérios de competitividade em prazo, custo e qualidade", diz o texto. A P-55 será destinada ao campo de Roncador, na Bacia de Campos, e terá capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo e 4,5 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já a P-57 vai para Jubarte, também em Campos, com capacidade de 180 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A primeira é uma unidade do tipo semi-submersível, sustentada sobre quatro colunas; a segunda, um navio-plataforma FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção e estocagem de petróleo).