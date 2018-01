Petrobras começa a explorar gás natural no México em 2004 A Petrobras começa em 2004 a trabalhar no México, país fechado a petroleiras estrangeiras desde 1938. A estatal brasileira, em conjunto com uma empresa japonesa e outra mexicana, venceu a licitação para procurar gás natural no bloco de Cuervito, naquele país. De acordo com o diretor internacional da companhia, Nestor Cerveró, o contrato com a estatal mexicana Pemex será assinado ainda esta semana e os trabalhos exploratórios no campo serão iniciados no início de 2004. A Petrobras disputa ainda outro campo no México, adjacente a Cuervito. Neste caso, concorre com a Chinese Nacional Oil Company pelo direito de buscar gás natural na área. Cerveró informou que técnicos da empresa irão na semana que vem ao Irã, onde a companhia disputa pela concessão de dois blocos exploratórios, para verificar o andamento da licitação.