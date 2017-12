Petrobras começará a ser cotada na Bolsa de Buenos Aires As ações da Petrobras começarão a ser negociadas na Bolsa de Buenos Aires possivelmente a partir de 20 de março, quando terminarem alguns trâmites técnicos pendentes, confirmou, nesta quinta-feira, a companhia petrolífera. O presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, viajou para Buenos Aires, onde na próxima sexta-feira fará uma apresentação da companhia a investidores do mercado portenho. A empresa esclareceu que não se trata de uma emissão de novas ações, mas da inscrição de seus papéis para negociação no Merval. Desta forma, os títulos da companhia petrolífera passarão a ser cotados em quatro bolsas de valores. Ações A Petrobras, controlada pelo Estado, tem parte de suas ações ordinárias negociadas nas bolsas de Madri (Latibex), Nova York (NYSE) e São Paulo (Ibovespa). No mercado brasileiro, suas ações estão entre as de maior liquidez e peso no Ibovespa, principal índice do pregão paulista. Na Bolsa de Buenos Aires já são cotadas as ações da Petrobras Energia, filial herdeira da argentina Pérez Companc, a companhia petrolífera privada argentina adquirida pela Petrobras entre 2003 e 2004.