Petrobras: como escolher o fundo Investidores dos Fundos Mútuos de Privatização (FMPs), formados por aplicações de quem pretende investir até 50% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pagarão pelos serviços do gestor de fundos. Trata-se da taxa de administração, que está em torno de 1,5% ao ano em diversos bancos que oferecem o produto. Os investidores também pagarão por despesas com impressão, expedição e publicação de relatório, demonstrações financeiras, formulários e informações periódicas. De acordo com a Comissão de Valores Mobili;arios (CVM), essas despesas serão rateadas entre os investidores do grupo. Dessa forma, além de observar as taxas de administração, o aplicador deve estar atento ao patrimônio do fundo e à quantidade de cotistas que participam da carteira. Segundo Julius Haupt Buchenrode, diretor da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid), quanto maior o número de investidores no grupo, menor será o peso das despesas extras no rendimento do cliente. Grandes volumes e menores taxas Como não é possível saber o valor desse rateio antecipadamente, o ideal para o optante é investir em produtos geridos por instituições que administram grandes volumes de dinheiro e, ao mesmo tempo, tenham taxas de administração menos salgadas, diz o diretor-presidente da Money Maker Investment Adisory, Fábio Colombo. O responsável pelo setor de Estruturação de Operações da Sul América Investimentos, Armando Bruck, também acredita que os fundos com perfil de saldos mais altos tendem a ter uma performance melhor por conta de um impacto menor dos encargos. "Mas os investidores somente terão conhecimento do peso desses encargos daqui a seis meses". Isso porque, o administrador é obrigado a informar semestralmente ao cotista todos os encargos debitados ao fundo no período. Quem não ficar satisfeito com a gestão da carteira poderá solicitar, após o prazo de seis meses, a transferência do investimento para outro fundo mútuo de privatização. Também pode mudar para um fundo de carteira livre, que será composto por no mínimo 51% de renda variável e, no máximo, 49% em ações da Petrobras, desde que pague a taxa de resgate, que será calculada pela instituição, antecipadamente. Veja mais detalhes da venda de ações da Petrobras no link abaixo.