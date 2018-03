Petrobras: compensação está prevista na MP 2.158

Hoje, a CPI da Petrobras aprovou o relatório final do senador Romero Jucá (PMDB-RR) com a inclusão de um adendo de 20 páginas do senador Fernando Collor (PTB-AL) propondo o aprofundamento da investigação sobre o procedimento contábil executado pela empresa. "Ante essa evidência de que não poderia ter sido feita a alteração do regime durante o ano-calendário, o suposto artifício contábil utilizado pela Petrobras, caberia à CPI aprofundar a investigação", afirma Collor no texto anexado ao relatório final da CPI.

Jucá, por sua vez, informou que propôs em seu relatório a regulamentação do procedimento executado pela Petrobras.