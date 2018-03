Petrobras compra Agip por US$ 450 milhões A Petrobras confirmou hoje a compra por US$ 450 milhões da Agip Liquigás, distribuidora de gás de cozinha controlada pelo grupo italiano Eni. A operação marca a entrada da Petrobrás na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 quilos. Atualmente, a estatal tem uma pequena parcela, de 0,5%, nas vendas do produto, restrita a grandes consumidores comerciais e industriais. O objetivo é chegar a uma participação acima dos 20%. A Agip detém hoje 21,4% das vendas de GLP no País. A Agip detém no Brasil as marcas Liquigás, Novogás e Tropigás, na distribuição de GLP, e os postos de gasolina Agip, Companhia São Paulo de Petróleo e Ipê. Em comunicado, a estatal diz que o negócio "possibilita o atendimento de objetivos estabelecidos" na estratégia da empresa "de ampliar a participação na distribuição de GLP, assim como consolidar a sua presença no mercado de distr ibuição de combustíveis automotivos em determinadas regiões do País". O nota informa que a "a operação será devidamente comunicada às entidades reguladoras no Brasil."