Petrobras compra ativos da Shell na América do Sul A Petrobras assinou hoje, dia 22, um acordo para a aquisição dos negócios de combustíveis (varejo e mercado comercial) na Colômbia e a totalidade das operações no Paraguai e Uruguai de ativos oriundos da Shell, no valor total de aproximadamente US$ 140 milhões. O valor final da transação será definido na passagem definitiva dos ativos para a Petrobras durante o ano de 2006. A aquisição da Petrobras nestes países refere-se a negócios em andamento. As seguintes atividades estão incluídas: - Colômbia - Controle de 38 estações de serviços, em Bogotá; base em Puente Aranda; planta de mistura de lubrificantes e um terminal de produtos básicos em Santa Marta. - Paraguai - 134 Estações de serviço com 52 lojas de conveniência, em todo o território Paraguaio; ativos na comercialização de GLP; instalações para comercialização de produtos para a aviação nos aeroportos de Assunção e Cidade Del Este. - Uruguai - 89 Estações de serviços em todo o território Uruguaio; instalações para comercialização de combustível de aviação no Aeroporto Internacional de Carrasco; comercialização de asfalto e ingresso no mercado regional de produtos marítimos. A conclusão desta operação está em linha com os objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico da Petrobras de se consolidar como uma empresa integrada de energia, com forte presença internacional e líder na América Latina. Tais mercados apresentam ótimo potencial de crescimento e possibilidade de sinergia com os atuais ativos da Petrobras no continente.