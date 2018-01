Petrobras compra ativos da Shell no Uruguai A Petrobras encerrou hoje o processo de aquisição de ativos da Shell no Uruguai, como parte de uma transação que incluiu alguns dos bens da empresa anglo-holandesa na América do Sul, informou hoje a companhia brasileira. "Estas operações envolvem aquisições no Paraguai, na Colômbia e no Uruguai em uma movimentação de cerca de 140 milhões de dólares, e está em andamento com o plano estratégico da Petrobras de consolidação como uma empresa integrada de energia", explicou a companhia brasileira em comunicado enviado ao mercado financeiro. A transação no Uruguai inclui as operações de distribuição e comercialização de combustíveis de aviação, do setor marítimo e para automóveis, lubrificantes e estações de serviços no Uruguai. Em um prazo de 12 meses será finalizada a substituição da marca Shell pela da Petrobras no país sul-americano, segundo a fonte. "Por sua posição geográfica, o Uruguai é estratégico para a Petrobras por estar próximo ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai", segundo o comunicado.