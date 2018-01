Petrobras: compra de papéis exige cautela Quem pretende aproveitar o último dia da venda no varejo para adquirir ações da Petrobras com dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve analisar com cuidado a opção. Embora a valorização dos papéis tenda a proporcionar maior rentabilidade que a remuneração paga pelo fundo - Taxa Referencial (TR) mais 3% de juros ao ano -, os analistas não recomendam a compra por quem pretende adquirir casa própria, aposentar-se ou não possui outra reserva financeira equivalente à soma de, pelo menos, seis meses das suas despesas mensais. Isso porque nesses casos, o optante poderá ser obrigado a sair da aplicação em um momento em que as ações estiverem em baixa. Para os demais optantes, a aquisição tende a valer a pena, principalmente se os recursos forem aplicados por um prazo mais elástico. Os analistas lembram que em 1999 as ações da Petrobras valorizaram-se 457%, enquanto o FGTS rendeu 9,8%. Além disso, em uma aplicação de quatro a cinco anos, perdas em um momento podem ser compensadas em outro. Fundos cobram entre 1% e 2% por ano Antes de aderir a um fundo, o optante deve analisar a taxa de administração. As instituições estão cobrando taxas entre 1% e 2% anuais. O responsável pela Estruturação de Operações do Banco Sul América, Armando Bruck, diz que quanto maior o patrimônio e o saldo médio dos participantes, menor o rateio das despesas entre os eles. Assim, uma boa opção pode ser um fundo de patrimônio alto com taxa baixa. Para Bruck, a previsão é a de que o papel da Petrobras se valorize, no mínimo, 50% nos próximos 12 meses, diante dos 5% previstos para o FGTS. Para ele, o optante não deve ter receio em aplicar até 50% do FGTS. Mas há quem entenda que o investidor não deve aplicar mais de 30% dos recursos em renda variável. Veja todos os detalhes da operação e a opinião de mais analistas nos links abaixo.