Petrobrás compra outra empresa petrolífera argentina A Petrobrás deverá anunciar a compra da Petrolera Santa Fe, da Argentina, por US$ 89,5 milhões. É a terceira empresa do setor que a estatal compra na Argentina nos últimos meses. No final do ano passado, a empresa assumiu parte dos ativos da RepsolYPF constituídos basicamente da refinaria Baia Blanca e uma rede de postos sob a bandeira EG3. Essa compra foi feita através de troca de ativos, com a Petrobrás "pagando" com participação da RepsolYPF na refinaria Alberto Pasqualini, do Rio Grande do Sul. Em julho, a Petrobrás comprou o grupo Perez Companc, pagando US$ 1,1 bilhão, parte em caixa e parte através da absorção de dívida. Ainda não foram divulgados detalhes da aquisição da Santa Fe. A Santa Fe produz 11 mil barris de óleo. As informações sobre a compra circulam entre os técnicos e diretores da Petrobrás que estão em visita à Macaé, no norte fluminense, em comemoração aos 25 anos de exploração na Bacia de Campos, de onde a estatal extrai cerca de 80% do petróleo que produz. Investimento A Petrobrás deve investir na Bacia de Campos, até 2005, cerca de US$ 17 bilhões, sendo US$ 8,3 bilhões somente na construção e instalação de 10 novas plataformas. Uma delas, já produzindo no Campo de Marlim Sul. No total, a Bacia de Campos, inaugurada em 1977, produz hoje 82% da produção nacional, com 1,226 milhão de barris de óleo e 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. As reservas da Bacia somam 95% do total de reservas marítimas nacionais, com 7,9 bilhões de óleo equivalente por dia, espalhados por uma área de 115 mil metros quadrados, entre 80 quilômetros e 200 quilômetros da costa e em lâmina d´água de até 3,4 mil metros quadrados. "A história da Bacia de Campos é a prova de coragem e capacidade tecnológica do País. Foi nesta área que a Petrobrás quebrou seus recordes e testou com sucesso novas tecnologias", disse o presidente da estatal, Francisco Gros, em entrevista após solenidade de comemoração pelos 25 anos da Bacia de Campos.