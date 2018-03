Petrobras compra participação em blocos exploratórios no México A Petrobras adquiriu participação em 56 blocos exploratórios operados pela petroleira americana Newfield no Golfo do México. De acordo com o gerente executivo de exploração e produção internacional da área internacional da estatal, João Carlos Figueira, o objetivo é encontrar gás natural para atender à crescente demanda norte-americana. Os blocos estão localizados em águas rasas, mas os prospectos indicam jazidas de gás abaixo dos 7 mil metros de profundidade, uma das especialidades da Petrobrás, segundo Figueira. Não houve pagamento em dinheiro pelas participações, mas compromisso de realizar investimentos na exploração dos blocos, que também têm como sócio a americana Exxon Mobil. "O mercado americano de gás está crescendo e esta é uma boa oportunidade para conseguirmos rentabilidade nas operações do Goilfo do México", disse o executivo. A estatal tem participação em outro campo de gás na região, em parceria com a Shell, que deve entrar em operação em, no máximo, dois meses. As outras descobertas da Petrobras no Golfo do México são de petróleo.