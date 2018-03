Petrobrás conclui venda da Nansei Sekiyu

Um dia depois de anunciar avenda do Complexo Petroquímico de Suape em Pernambuco e também sua perticipação na usina Guarani, a Petrobras anunciou nesta quita-feira, 29, a finalização da venda de 100% das ações da Nansei Sekiyu (NSS) para a Taiyo Oil Company (“Taiyo”).

A operação foi concluída com o pagamento de US$ 165 milhões pela Taiyo, feito na quarta-feira, 28, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato, assinado em 17 de outubro de 2016. O valor ainda está sujeito a ajustes finais.

A NSS é uma empresa localizada na Ilha de Okinawa, no Japão, e detida integralmente pela Petrobrás International Braspetro – PIB BV. Compreende uma refinaria com capacidade de processamento de 100 mil barris por dia de petróleo, 36 tanques que armazenam 9,5 milhões de barris de petróleo e derivados, além de três píeres para carga e descarga de navios e uma monoboia.

A Taiyo é uma empresa japonesa de capital fechado, de importação, exportação, refino e venda de produtos petrolíferos, com sede em Tóquio. Conta com nove escritórios/filiais, incluindo uma refinaria no Japão.

A venda da Nansei foi conduzida por meio de processo competitivo e o preço da transação foi avaliado por três instituições financeiras, através de duas opiniões independentes sobre o valor justo (fairness opinion) e um relatório de avaliação (valuation report).

A operação foi contabilizada no programa de parcerias e desinvestimentos, que atingiu US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016.