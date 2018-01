Petrobrás conclui venda de operação na Argentina e recebe US$ 897 milhões

A Petrobrás concluiu a venda da totalidade de sua participação de 67,19% na Petrobrás Argentina (Pesa) para a Pampa Energia. A operação foi concluída com o pagamento de US$ 897 milhões pela Pampa, ocorrido nesta quarta-feira, 27, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato, assinado em 13 de maio.

"Além disso, a transação prevê pagamentos contingentes relacionados a eventos futuros, como renovações de concessões e contempla um acordo para operações subsequentes, visando a aquisição, por parte da Petrobrás de 33,6% da concessão de Rio Neuquen, na Argentina, e de 100% do ativo de Colpa Caranda, na Bolívia, por um valor total de US$ 52 milhões, sujeita à aprovação pelo Conselho de Administração da Pesa", informa a estatal.

De acordo com a Petrobrás, a operação, realizada por meio de processo competitivo, é "parte importante" do seu Plano de Desinvestimentos 2015-2016.