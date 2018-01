Petrobras confirma aumento de 10% para gás da Bolívia e repasse de 6% A Petrobras confirmou em nota enviada à imprensa que, em cumprimento ao contrato de aquisição de gás boliviano firmado com a estatal boliviana YPFB, e de venda deste mesmo gás, firmado entre Petrobras e distribuidoras do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o preço do combustível será reajustado em cerca de 10% na origem (Bolívia) e 6% no destino (distribuidoras no Brasil) a partir de 1º de julho. O preço definitivo, calculado em função da variação de uma cesta de óleos combustíveis no mercado internacional, será conhecido no início de julho. O reajuste não tem qualquer relação com o decreto do presidente boliviano, Evo Morales, de 1ª de maio, que nacionaliza as reservas de gás natural no país que estavam nas mãos de empresas estrangeiras, entre elas a Petrobras. Reajuste esperado O presidente da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Romero da Silveira, disse que o reajuste a ser repassado pela Petrobras no próximo dia 1º "em nada surpreende o mercado". "O reajuste é absolutamente esperado e natural, além de já estar previsto nas contas das empresas", afirmou. Segundo a Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) ainda não houve solicitação de nenhuma distribuidora para a realização de repasse extra deste reajuste para seus consumidores. A CSPE também não acredita nesta possibilidade. Ou seja, todas as distribuidoras devem manter a data tradicional de reajuste. No caso da Comgás e da Gás Natural, por exemplo, este repasse só ocorrerá em maio do ano que vem. Já a Gas Brasiliano faz o repasse em dezembro. Este texto foi atualizado às 17h38