Petrobras confirma captação de US$ 500 milhões A Petrobras comunicou, em nota divulgada no início da noite de hoje, que realizou, por meio da sua subsidiária Petrobras International Finance Company- PIFCo, uma captação histórica no mercado internacional de capitais, através do lançamento de US$ 500 milhões em Global Bonds de dez anos. A operação foi coordenada pelos bancos Bear Stearns e Deutsche Bank e foi considerada um marco pelo mercado financeiro internacional. Na nota, a estatal informou que a importância da captação se deve ao fato de que, pela primeira vez, uma companhia brasileira, através de uma emissão, paga juros ao investidor abaixo do que pagam os títulos emitidos pela República com prazo de vencimento de 10 anos.