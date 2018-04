Petrobrás confirma compra de empresa argentina A Petrobrás confirmou, em nota oficial, a aquisição da Petrolera Santa Fe, na Argentina, por US$ 89,5 milhões. O acordo definitivo já foi assinado e o fechamento da operação ocorrerá até o final deste ano. O J.P. Morgan Securities assessorou a Petrobrás na transação. Veja a íntegra da nota da companhia: A Petrobrás informa que, dando prosseguimento à sua estratégia de expansão internacional, assinou um acordo definitivo para adquirir o controle total da Petrolera Santa Fe, filial Argentina da Devon Energy Corporation, por US$ 89.550.000, pagáveis no fechamento da transação. A Petrobrás estima que o fechamento da operação ocorrerá durante o último trimestre de 2002, após aprovação das pertinentes entidades reguladoras argentinas. A Petrolera Santa Fe é uma empresa dedicada à exploração, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás. Em 2001, ela produziu em média aproximadamente 6.040 barris de petróleo por dia, e aproximadamente 642.000 metros cúbicos de gás, por dia, dos campos Sierra Chata, Refugio Tupungato, Atamisqui e El Tordillo. Adicionalmente, a Petrolera Santa Fe é concessionária do campo de El Mangrullo, que ainda não se encontra em produção. A Petrobrás calculou que, em 31/12/2001, as reservas provadas totalizavam 84,7 milhões de barris de óleo equivalente. Com esta transação, a Petrobrás amplia sua carteira de investimentos na área de upstream, incorporando os ativos da Petrolera Santa Fe às suas áreas de produção na província de Salta e às suas áreas de exploração na bacia Neuquina. Esta aquisição gera sinergias e propicia um melhor equilíbrio da carteira da Petrobrás na Argentina, que atualmente é predominante em refino e distribuição. De acordo com as palavras do presidente da Petrobrás, Sr. Francisco Gros: "Além de ser um bom negócio para nossos acionistas, esta aquisição é mais uma demonstração da confiança da Petrobrás nas perspectivas de médio e longo prazo para a Argentina e uma contribuição ao processo de integração energética e comercial dos países do Cone Sul da América Latina". A Petrobrás é uma das maiores empresas integradas de petróleo e gás no mundo, com negócios que incluem exploração e produção de petróleo e gás, transporte, refino, distribuição e comercialização de petróleo, gás e produtos derivados, além de geração de energia elétrica. Mantém operações no Brasil e no resto da América Latina. Também atua no Golfo do México e na África Ocidental. De acordo com as vendas consolidadas do exercício de 2001, a Petrobrás é a maior empresa do Brasil e o 3º maior complexo industrial da América Latina. O J.P. Morgan Securities assessorou a Petrobrás na transação.