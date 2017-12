Petrobrás confirma investimentos na Argentina A Petrobrás Energia confirmou, nesta terça-feira, seu plano de investimentos de US$ 1,4 bilhão para o período de 2004 a 2007 na Argentina. "A Petrobrás se consolida no país a partir de uma estratégia de crescimento centrada nas atividades de exploração e produção com o objetivo de aumentar reservas e a correspondente produção de gás e petróleo", informa o comunicado emitido pela empresa. De acordo com a estratégia mencionada, mais de 50% dos investimentos serão aplicados em exploração e produção. Desde 2002, a Petrobrás aumentou de cinco para os 18 blocos de exploração, incluindo os projetos que se encontram em análise pelo governo. Em 2003, a petrolífera brasileira perfurou e reparou 412 poços e chegará ao final de 2004 com 530. Na áreas de exploração, estão sendo levantados mais de 1.700 km2 de sísmica 3D e 500 km de sísmica 2D. Em agosto e setembro últimos, a companhia descobriu dois novos poços na província de Santa Cruz, terra natal do presidente Néstor Kirchner. Os poços foram batizados de Estância Água Fresca x-1001 e Puesto Oliverio x-1001, localizados a 130 km e a 180 km, respectivamente, ao noroeste de Río Gallegos, capital da província. Outros três poços de exploração serão perfurados em breve. A Petrobrás também apresentou ofertas para a licitação dos blocos CAA 01 e CAA 08, de águas profundas, na região de Mar del Plata. Desde 2002 até o momento, a Petrobrás investiu US$ 542 milhões na Argentina. "Desta forma, Petrobrás reafirma sua decisão de crescer no país convertendo-se em uma das principais empresas que operam na Argentina", conclui o comunicado.