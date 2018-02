Petrobras confirma que é 12ª maior petrolífera do mundo A Petrobras divulgou nesta segunda-feira à noite nova nota em que confirma que subiu para a posição de 12ª maior empresa de petróleo do mundo, de acordo com avaliação do novo ranking de PIW, recém-publicado pelo boletim Petroleum Intelligence Weekly. A informação foi veiculada em notícia da Agência Estado, mas a Petrobras enviou novo comunicado à imprensa em seguida, solicitando que as informações fossem ignoradas. Na terceira nota sobre o assunto divulgada pela companhia nesta segunda, a nova posição no ranking foi confirmada. A empresa confirmou também que passou a fazer parte de um grupo de 10 companhias integradas, fora dos mercados da América do Norte e da Europa, denominadas "maiores emergentes". A companhia esclareceu que, ao contrário de informação divulgada anteriormente, ocupa o segundo e não o décimo lugar nesse grupo.