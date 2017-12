Petrobras: conheça os riscos dos fundos oferecidos O principal risco para quem decidir aplicar em um fundo de ações da Petrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é o baixo desempenho dos papéis da empresa. De acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses fundos deverão ter no mínimo 90% do seu patrimônio líquido aplicado em ações da Petrobras e no máximo 10% em títulos públicos federais de renda fixa. Com isso, os fundos só deverão ter rendimento positivo se os papéis da empresa forem valorizados. Assim como qualquer investimento em ações, os fundos para a compra de ações da Petrobras devem ser adotados apenas por quem pode deixar o dinheiro aplicado até que se consiga o rendimento desejado, ou seja, pelo menos superior ao rendimento da conta do FGTS - Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano. Assim, somente os optantes do FGTS que não dependem dessa poupança para enfrentar um período de desemprego ou para adquirir a casa própria devem utilizar parte do Fundo de Garantia - até 50% do saldo - nesse tipo de aplicação. O governo não oferece nenhuma garantia aos cotistas, caso o fundo apresente rentabilidade negativa. Mesmo que tenha feito adesão ao fundo, o investidor ainda não sabe o número de cotas que terá As cotas desses fundos serão formadas exclusivamente com os recursos dos saldos das contas vinculadas do FGTS dos investidores. Como o preço de venda da ação da Petrobras só deverá ser definido no dia 7 de agosto, o optante ainda não tem como saber a quantidade de cotas que terá. Além disso, não se sabe ainda se o fundo conseguirá a quantidade desejada de ações da companhia. Caso a demanda seja maior que o limite de R$ 3,4 bilhões imposto para transferência do FGTS, o investidor terá um corte na sua solicitação. É possível fazer a escolha do fundo pela Internet. Em geral, quando se trata de não cliente, algumas instituições permitem a reserva on-line, mas pedem o envio posterior da documentação por meio de fax ou correio, enquanto outras obrigam o optante a entregar cópias autenticadas diretamente nas agências. É necessário apresentar cópias do documento de identidade do CPF, do extrato do FGTS e do comprovante de residência, além do contrato de adesão do fundo preenchido e assinado pelo optante. É indispensável avaliar o prospecto, o contrato de adesão e o regulamento do programa. Como será preciso um tempo hábil para a finalização das propostas, no próprio dia 31, último dia para adesão, boa parte das instituições deve finalizar a aceitação de propostas nesta quarta-feira. O site de Finanças Pessoais oferece uma cartilha com informações sobre investimento em ações da Petrobras. Veja no link abaixo.