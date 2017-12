Petrobras continua negociando reajuste salarial de petroleiros O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse que a empresa continua negociando o reajuste salarial dos petroleiros, que ameaçam entrar em greve a partir da próxima semana, e deu a entender que a proposta da empresa é satisfatória. "Apresentamos uma proposta que cobre a inflação de todo o período, de acordo com o Dieese", disse. Os petroleiros querem aumento que recomponha as perdas com a inflação mais 5% de aumento real de salário. "Não dá para comparar com a proposta dos bancários, que no ano passado receberam 12%, enquanto a Petrobrás pagou 15,7%", disse Dutra, referindo-se à greve dos bancos que chega aos seu 10º dia.