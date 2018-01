Petrobrás cria comissão interna para revisar contrato com União

A Petrobrás anunciou nesta quarta-feira, 6, uma comissão interna responsável pela negociação da revisão do contrato de cessão onerosa com representantes da União, ou seja, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Petrobrás informa ainda que o Comitê de Minoritários irá acompanhar o processo e que "as condições finais negociadas estarão sujeitas à aprovação pelas instâncias competentes."

A expectativa do mercado é que o resultado da negociação de revisão deve sair ainda neste ano. O contrato original era de 5 bilhões de barris.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++Petrobrás adia vigência de acordo com empregados, mas entrega proposta até dia 10

++Brasil rejeita propostas da Arábia Saudita para reduzir produção de petróleo

Segundo consultoria contratada pela ANP, a Gaffney, Cline & Associates, há probabilidade de 90% de que os volumes recuperáveis sejam de 6,068 bilhões de barris de petróleo equivalente; de 50% de que somem 10,836 bilhões de barris; e 10% de chances de o volume disponível ser de 15,062 bilhões de barris de petróleo.

A consultoria que a petroleira contratou, a DeGolyer and MacNaughton, vai apresentar em cerca de 30 dias um complemento sobre a avaliação considerando os volumes excedentes nas áreas sob a cessão onerosa.

Participam da comissão a diretora de Exploração e Produção, Solange da Silva Guedes, e Joelson Falcão Mendes, que responde por águas ultra profundas; o diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores, Ivan de Souza Monteiro, e a responsável por Finanças Bianca Nasser Patrocínio.//COLABOROU KARIN SATO