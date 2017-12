Petrobras: cuidado na escolha do banco O optante que pretende aplicar parte do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em um Fundo Mútuo de Privatização (FMP) da Petrobras deverá tomar cuidado extra na hora de escolher o banco onde fará o investimento. Além de analisar a menor taxa de administração cobrada, é importante checar se a instituição exige a abertura de uma conta corrente. Se isso realmente for um requisito, o investidor terá de arcar com despesas como manutenção de cartão magnético e uso de talão de cheques. Para aplicar no Banco do Brasil, por exemplo, quem não for correntista terá de abrir uma conta corrente. Escolhendo o plano mais barato para abertura de conta, o investidor terá de desembolsar, no mínimo, R$ 3,20 por mês para sua manutenção. No Itaú é feita a mesma exigência. Na modalidade mais simples de conta, o cliente deverá desembolsar R$ 3,50. No Mercantil Finasa, ser correntista não é uma obrigatoriedade, mas o banco oferece vantagens para quem quiser abrir uma conta. O cliente terá isenção de tarifas bancárias por três meses e de anuidade de cartão de crédito por 120 ou 180 dias, dependendo do tipo de cartão.