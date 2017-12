Petrobras: cuidado na escolha do fundo O optante que quiser aplicar seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em um fundo mútuo de ações da Petrobras deverá tomar cuidado extra na hora de escolher o banco no qual fará o investimento. Além de analisar a menor taxa de administração cobrada, é importante checar se a instituição exige que seja aberta uma conta corrente. Se isso realmente for um requisito, o investidor terá de arcar com despesas como manutenção de cartão magnético, uso de talão de cheques e até mesmo anuidade de cartão de crédito. Para aplicar no Banco do Brasil FMP FGTS Petrobrás, por exemplo, quem não for correntista terá de abrir uma conta corrente. No Itaú a exigência também existe. No Mercantil Finasa, ser correntista não é uma obrigatoriedade, mas o banco oferece vantagens para quem quiser abrir a chamada Conta Fácil Finasa. O cliente terá isenção de tarifas bancárias por três meses e de anuidade de cartão de crédito por 120 ou 180 dias, dependendo do tipo de cartão. Veja, no links abaixo, matéria sobre o sucesso da Petrobras na visão de alguns analistas e também a cartilha sobre todas as operações com as ações da Petrobras.