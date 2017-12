Petrobras culpa Opep pela não redução do preço do diesel O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje que cancelou uma redução no preço do óleo diesel por causa da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reduzir a produção na semana passada. Segundo ele, a alta nas cotações internacionais causada pela decisão da Opep não provocará aumento de preços de derivados de petróleo no Brasil, por enquanto. Dutra disse que até o início do ano que vem terá uma lista de Estados finalistas na concorrência pela instalação de uma nova refinaria da estatal. Segundo ele, todos os Estados em que os governadores manifestaram desejo de ter a refinaria serão analisados, "o que dá um total de 12 hoje".