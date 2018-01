Petrobras dá apoio jurídico a diretores com prisão decretada A Petrobras informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que está "tomando as providências jurídicas necessárias" para reverter o pedido de prisão dos diretores de exploração e produção, Guilherme Estrella, e de Engenharia, Renato Duque. Os dois tiveram sua prisão decretada pela Justiça do Rio devido ao descumprimento de uma liminar obrigando a empresa a adotar a Lei 8666, a Lei das Licitações, em suas concorrências para a construção de plataformas. A ação foi impetrada pela Marítima Engenharia e Petróleo. Os diretores não estavam na empresa esta manhã e, por isso, não foram presos.