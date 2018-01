Petrobras decide aumentar investimentos externos O diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, informou que a estatal vai elevar seus investimentos nos Estados Unidos, na Nigéria e na Venezuela, o que deve fazer com que a meta para a produção fora do País, em 2010, passe de 500 mil barris por dia para 600 mil barris/dia, uma elevação de 20%. Cerveró disse que o aumento nos investimentos vai constar da revisão do plano estratégico que será divulgado em julho. Até então, os planos da estatal previam investimentos de US$ 7,5 bilhões até 2010. Já foi gasto US$ 1 bilhão. O diretor disse ainda que outro foco da Petrobras no exterior será Angola. Ele acaba de voltar de uma viagem ao país africano, onde assinou um protocolo com a companhia estatal Sonangol, que prevê parcerias para novos investimentos no país. "A Petrobras hoje produz, em Angola, 10 mil barris por dia e pretende aumentar isso, com certeza." Ainda segundo Cerveró, a previsão é de que Angola passe da atual produção, de 1 milhão de barris por dia, para 2 milhões de barris por dia em 2008. "É um excelente potencial de crescimento, no qual queremos estar incluídos", afirmou Cerveró, que está participando da inauguração da Rio Polímeros, em Duque de Caxias (RJ).