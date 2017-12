Petrobrás decide pela demissão de pelo menos 5 mil terceirizados

O comando da empresa decidiu intensificar as ações de redução de custo e reestruturação da empresa, com extinção de gerências, após a forte depreciação cambial do último mês e a perda do grau do investimento, na semana passada. Ontem, rumores no mercado de capitais de um novo rebaixamento da nota de crédito do País por uma segunda agência de classificação de risco provocou nova queda acima de 3% nas ações da petroleira negociadas na Bovespa.

A Petrobrás levará ao conselho de administração no próximo dia 30 mais detalhes do seu plano de reestruturação organizacional, que deverá enxugar ainda mais o quadro da empresa. Também serão discutidos novos cortes no volume de investimento neste ano e até 2019, conforme o Estado antecipou no último mês. Em junho, a companhia já havia anunciado redução de 41% em seu plano de negócio, mas as premissas econômicas, como taxa de câmbio e cotação internacional do óleo, ficaram desatualizadas com o acirramento da crise.

Corte salarial. Segundo Lucas Ferreira, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ), o esperado é que o plano de reestruturação seja anunciado no dia 31 e inclua perdas de cargos de confiança, o que repercutiria em reduções salariais de empregados concursados. Ele conta que o clima nos escritórios da petroleira é tenso. Ontem, a empresa anunciou proposta de reajuste salarial abaixo da inflação em 2015, além do congelamento de valores de alguns benefícios trabalhistas.

Em nota, a empresa informou que a reestruturação ainda está em elaboração, mas que já houve retração de 3,2% em cargos de gerência. A maior parte dos cortes teria sido na área de abastecimento, segundo fontes. A previsão é que as atuais divisões de áreas de negócio sejam remodeladas. A estatal também negocia revisão de contratos com fornecedores, como sondas e outros equipamentos. / COLABOROU ANTONIO PITA