Petrobras: decisão da Opep não afetará lucro O aumento da produção de petróleo em 500 mil barris por dia anunciado hoje pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) não terá impacto sobre o lucro da Petrobras, estimado entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, este ano. O analista do mercado de óleo do Banco Pactual, Luiz Otávio Laydner, disse que a projeção do lucro da estatal já considera a queda do preço do barril no mercado internacional. "A queda dos preços era previsível também devido ao fim das férias americanas, que provocam a queda do consumo de gasolina", observa o analista. A Petrobras produz 76% do petróleo consumido no Brasil, e seu custo de exploração e produção é de cerca de US$ 10 por barril. Como vende os derivados no mercado interno com base no preço praticado lá fora, quanto mais alta a cotação internacional, maiores são os lucros da estatal, que podem chegar a mais de 200% - diferença entre a cotação de US$ 30, no exterior, e o custo de produção interna de US$ 10. Aumento tem objetivo de baixar custo da cesta de derivados O aumento de produção sinalizado pela Opep tem o objetivo de baixar o preço do petróleo, quase invariavelmente acima dos US$ 30 por barril, nos últimos meses, para US$ 28 ou menos. De acordo com Laydner, para os países-membors da Opep o preço ideal seria entre US$ 22 e US$ 25 por barril, pois tal cotação não obrigaria os importadores de petróleo a buscar fontes de energia substitutivas - álcool, solar e eólica, por exemplo, ainda pouco usadas como alternativas ao petróleo e ao gás. Caso a Opep decida pelo aumento da produção, passará dos atuais 25,4 milhões b/d para 25,9 milhões barris por dia - incremento de 2% na produção. O último aumento anunciado pela Opep ocorreu em junho, quando os países-membros decidiram pela produção de 708 mil barris diários a mais, a partir deste mês. Porém, Luiz Otávio Laydner avaliou, à época, que a Opep incrementaria a produção, de fato, em apenas 208 mil barris por dia, já que muitos países-membros já excediam suas cotas. Investidor não deve se preocupar com oscilações O vaivém da cotação do petróleo não deverá influenciar o interesse de quem pretende comprar ações ordinárias da Petrobras, avalia Laydner. Os trabalhadores podem usar até 50% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para adquirir as ações da Petrobras, cujo preço máximo por unidade é de R$ 58. (Veja link abaixo.) O investidor deve levar em conta as perspectivas de longo prazo da Petrobras, entre as quais de que as reservas provadas (existentes) de petróleo são grandes. E o comprometimento da estatal em prover remuneração crescente para seus acionistas, afirma Luiz Otávio Laydner. Ele lembra aos candidatos à compra que um investimento desses deve ser de dois anos ou mais.