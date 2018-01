Petrobras declara viabilidade comercial de três novos campos A Petrobras anunciou hoje a viabilidade comercial de três novos campos de petróleo e gás: Uruguá e Tambaú, na Bacia de Santos, e Canapu, na Bacia Marítima do Espírito Santo. Os campos são operados com exclusividade pela Petrobras, que detém 100% da concessão dessas áreas. Com isso elevam-se para cinco as declarações de comercialidade de campos de óleo e gás, efetivadas pela Petrobras em 2005. As outras duas foram o campo gigante de Papa-Terra, na Bacia de Campos (anunciada nesta semana), e Inhambu, na Bacia Terrestre do Espírito Santo. Os campos de Uruguá e Tambaú estão situados na Bacia de Santos, em frente à cidade do Rio do Janeiro, a 160 km da costa, em lâmina d´água entre 1.000 e 1400 metros e são resultantes dos planos de avaliação do antigo Bloco BS-500. O campo de Uruguá é constituído por uma acumulação de petróleo leve e outra de gás. A estatal estima que o campo tenha reservas de 34,4 bilhões de metros cúbicos (217 milhões de barris de óleo equivalente) e 250 milhões de barris de petróleo de 33 graus API (quanto mais próximo de 50 graus, mais leve). O campo de Tambaú é formado por uma acumulação de gás com volume estimado de 48,5 bilhões de metros cúbicos (305 milhões de barris de óleo equivalente). O Campo de Canapu, localizado a cerca de 100 km a Nordeste do litoral da cidade de Vitória (ES) e 17 km a Leste do campo de óleo de Golfinho, tem volume estimado de cerca de 8,5 bilhões de metros cúbicos de gás (53,5 milhões de barris de óleo equivalente) e 47,2 milhões de barris de condensado e óleo, totalizando 100,7 milhões de barris de óleo equivalente. O poço descobridor foi perfurado em lâmina d´água de 1.608 metros e os primeiros testes mostraram excelente produtividade de gás. Outro campo que teve sua viabilidade comercial declarada este ano foi Inhambu, na Bacia Terrestre do Espírito Santo, município de Jaguaré, a 180 km de Vitória. Além disso, a companhia anunciou, também em 2005, a descoberta de petróleo no município de Esplanada, no Recôncavo Baiano. Ontem foi divulgada a descoberta de óleo leve (28 graus API) no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos.