Petrobras defende atual preço dos combustíveis A Petrobras defendeu nesta terça-feira que o preço dos combustíveis no Brasil está em linha com o mercado internacional. De acordo com o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, os preços de refinaria no Brasil estão no mesmo patamar dos valores praticados nos Estados Unidos. "Mas esse não é critério relevante. Nossa política é de minimizar a volatilidade (oscilação) de preços no mercado interno, mas não podemos descolar os preços do mercado internacional", afirmou. Ele argumentou que há uma série de fatores intrínsecos ao mercado brasileiro, como o uso de álcool como alternativa à gasolina e o crescente mercado de gás natural veicular. "É uma realidade que não existe nos Estados Unidos", disse, referindo-se ao principal mercado usado como comparação para os preços dos combustíveis no País. Segundo Gabrielli, a Petrobras não pode passar muito tempo com os preços nem muito acima, nem muito abaixo do mercado internacional. Na primeira hipótese, abriria espaço para importações; e na segunda possibilidade, outras empresas comprariam os produtos da Petrobras para exportar. O último reajuste nos preços da gasolina e do diesel foi feito em setembro do ano passado. O presidente da Petrobras aproveitou para anunciar que a empresa colocará em produção quatro grandes plataformas de petróleo no ano que vem. Os projetos têm potencial para agregar 480 mil barris por dia à produção nacional de petróleo. Segundo Gabrielli, a produção nacional deve apresentar um crescimento de 5,3% em 2007. A meta de empresa é fechar 2006 com uma produção média em torno de 1,8 milhão de barris por dia. "Ataque orquestrado" Gabrielli também defendeu que a empresa é vítima "de uma campanha, ao nosso ver, orquestrada por parte de alguns órgãos de imprensa", em referência às denúncias veiculadas nos últimos dias sobre favorecimento à ONGs ligadas ao PT ou à empresas doadoras de campanhas petistas. Em palestra para executivos, Gabrielli argumentou que a Petrobras tem um cadastro de mais de 70 mil fornecedores, além de uma série de programas sociais beneficiados. "Hoje quem procurar qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de critério, qualquer tipo de doação no cadastro da Petrobras vai encontrar", disse. "Pode encontrar empresas que o dono tem 1,20m; empresas que o dono não gosta de futebol; empresas que o dono é baiano (...), empresas que o dono doou para o PFL (...) Vai encontrar de tudo. Pode procurar que acha", reforçou. O presidente da Petrobras disse ainda os recursos destinados à Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi) não são repassados aos associados à entidade - que segundo as denúncias seriam doadores de campanhas petistas -, mas sim para instituições de ensino que vão treinar profissionais para o setor de petróleo. "Irresponsavelmente, alguns jornalistas tentam fazer relações e imputar acusações sobre um programa altamente importante para o País", afirmou.