Petrobras defende gasoduto que corta a Amazônia O presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, defendeu em entrevista ao jornal britânico Financial Times, publicada nesta terça-feira, a construção do gasoduto entre Venezuela e Argentina, passando pela Amazônia. "Gabrielli reconheceu que o projeto enfrentou sérios obstáculos, inclusive considerações de cunho ambiental", além de questões ligadas a finanças, propriedade e regulamentação, "mas caso seja concluído, ele terá ´um enorme impacto sobre a matriz energética da América Latina´, possibilitando uma série de atividades dependentes de energia como a produção de aço e de fertilizantes." De acordo com o artigo do Financial Times, o presidente da Petrobras disse: "As redes de gás são fundamentais (para o crescimento econômico). Veja o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa (ocidental) e nos Estados Unidos. O mundo precisa dessas veias." Segundo o artigo, críticos do projeto para o gasoduto, de 8 mil quilômetros, dizem que ele é motivado mais "por considerações políticas do que comerciais e que, com as distâncias envolvidas, seria mais econômico liquidificar o gás para entrega por navio."