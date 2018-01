Petrobras definirá prioridades na Bolívia em 4 meses O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, reiterou nesta segunda-feira que a estatal brasileira definirá em quatro meses os investimentos que serão prioridade na Bolívia. "Teremos esse período para definir os projetos que serão executados de imediato e quais serão os investimentos de longo prazo", comentou o executivo, durante o seminário Melhores Práticas de Divulgação de Informações. Gabrielli lembrou que hoje a Petrobras está presente praticamente em toda a cadeia do petróleo na Bolívia e que isso será considerado na definição dos novos investimentos. Segundo ele, o novo posicionamento em relação ao país vizinho reflete a aprovação dos contratos na área de exploração e produção pelo Congresso. "O contrato aprovado garante rentabilidade para as operações atuais e permite pensar em novos projetos", afirmou. Em relação à nacionalização das refinarias da Petrobras, Gabrielli disse que a questão depende da contratação por parte do governo boliviano de uma empresa para avaliação externa do valor dos ativos, visando uma futura compensação financeira à estatal brasileira. Em função disso, não há previsão de término deste processo.