Petrobras descarta a sigla BR na Argentina As cores verde e amarelo da Petrobras começarão a colorir 40 dos 705 postos de gasolina da rede Eg3 a partir do próximo dia 19 de setembro. A troca da logomarca na Argentina será pelo próprio nome Petrobras, descartando a sigla BR com a qual a petroleira opera seus postos no Brasil. Durante os próximos meses, a Petrobras desembolsará US$ 20 milhões de dólares para mudar a identidade visual da Eg3, criada em 1994. A empresa pretende rebatizar os 40 postos da rede com a bandeira brasileira até o final deste ano. O cronograma prevê, inicialmente, a reinauguração de três estações na capital federal, uma em Rosário, Quilmes, Córdoba, Bariloche e Bahia Blanca, onde encontra-se a refinaria Ricardo Eliçabe, que abastece a cadeia de combustíveis. Trata-se de pontos estratégicos para melhor expor a marca da empresa. Serão instalados letreiros no teto e alteradas as cores das bombas de abastecimento e os mini-mercados. A cor predominante será o azul. Com a compra do controle da Perez Companc e de 100% da petroleira Santa Fé, a Petrobras aportará ativos chaves para atingir um de seus primeiros objetivos traçados quando desembarcou no país: se transformar na segunda fatia do mercado argentino de refinamento, atrás da Repsol-YPF. A empresa contará com uma produção local diária de 102 mil barris de petróleo. Além disso, com PeCom somará outros 100 pontos de venda que a petroleira local opera com a logo SL no interior e a refinaria San Lorenzo. Ainda soma-se a participação de 21,5% da PeCom em Refinor.