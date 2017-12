Petrobras descarta possibilidade de reajuste da gasolina O diretor de Abastecimento de Petrobras Rogério Manso descartou hoje qualquer possibilidade de haver aumento no preço da gasolina por conta do corte de produção da Opep. Segundo ele, os preços estão sendo monitorados "bem de perto" pela Petrobras, e estão mantendo linearidade com o mercado internacional. Ele disse ainda que não vê motivos para que qualquer alteração ocorra no curto prazo. Manso participou, junto com toda a diretoria da Petrobras, da comemoração dos 50 anos da estatal, que teve também a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.