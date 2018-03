Petrobras descarta processo contra agência A Petrobras descartou a possibilidade de acionar judicialmente a Agência Nacional do Petróleo (ANP) devido ao anúncio sobre sua descoberta de petróleo no Sergipe, feito pela agência na semana passada. O comunicado da ANP sobre a descoberta foi caracterizado pela estatal como "confuso e incorreto" e abriu uma crise entre o governo a agência reguladora, mas segundo a assessoria de imprensa da companhia, o departamento jurídico optou por "aguardar as medidas do Ministério das Minas e Energia" sobre o tema. Segundo especialistas do setor, a Petrobras poderia mover processo judicial contra a ANP, porque não havia autorizado a divulgação do potencial de produção de petróleo na área e a nota estabelecia este potencial em 1,9 bilhão de barris. O comunicado feito pela ANP repercutiu no mercado financeiro elevando as ações da Petrobras na Bolsa. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está investigando o vazamento de informações e possíveis beneficiados com a informação. Se a divulgação da descoberta for considerada "falta grave" pelo Ministério de Minas e Energia, haveria uma brecha para a demissão do diretor-geral da agência reguladora, o embaixador Sebastião do Rêgo Barros, que tem seu mandato expirando apenas em 2005.