Petrobras descarta risco de desabastecimento A Petrobras garantiu, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há perigo de desabastecimento hoje, por conta das paralisações dos funcionários da BR Distribuidora; da refinaria Duque de Caxias (Reduc) e dos marítimos coordenados pelo Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar). A empresa pede a seus clientes que evitem correrias aos postos de gasolina, e esclarece que possui toda uma logística de operações em casos como esse. A Petrobras informou ainda que seus estoques estão altos e que as negociações com os funcionários continuam. Os trabalhadores da BR Distribuidora e os da Reduc estão em paralisação hoje com duração de 24 horas, enquanto que os marítimos, que trabalham nas plataformas de exploração e produção no mar, entraram hoje em paralisação por tempo indeterminado - todos reivindicam melhores condições de salário e de trabalho.