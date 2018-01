Petrobras descobre mais petróleo na bacia de Campos A Petrobras anunciou uma nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos, litoral Norte do Estado do Rio. As reservas ficam próximo ao campo de Marlim Leste e vão acrescentar 150 milhões de barris de óleo aos 270 milhões de barris já descobertos no local. O petróleo é pesado - de menor valor de mercado -, segundo a empresa, com 20º API (medida internacional de qualidade do óleo). A nova jazida está localizada a 95 quilômetros da costa, a 980 metros de lâmina d´água (distância entre a superfície e o fundo do mar). O início da produção no campo de Marlim Leste está prevista para 2006 e, com a nova descoberta, pode chegar a um pico de 140 mil barris de petróleo por dia.